MHP’li avukat ve aynı zamanda eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi dosyasında sanık olan avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de Şişli Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2'si çocuk 9 şüpheli 10 Ekim’de tutuklandı. 4 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.

Suikastın gerekçesinin Öktem’in, Daltonlar adlı suç örgütüyle aralarında husumet bulunan Casperlar suç örgütünden bir kişinin avukatlığını yapması ileri sürüldü.

ÖKTEM'İN AZMETTİRİCİSİ MOSKOVA'DA YAKALANDI

Suikastla ilgili soruşturma devam ederken T24’te yer alan habere göre, suikastı yurt dışından yöneten Alican Çakır adını kullanan ve Daltonlar suç örgütünün yönetici kadrolarından olduğu ileri sürülen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine 23 Ekim’de Rus polisinin düzenlediği operasyonda Moskova’da yakalandı.

Türkiye ile Rusya arasında Gulmalizada’nın iadesi için işlemlerin başladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Öktem'in içinde olduğu araca Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu mevkiinde ateş açıldı.

SUİKASTİ PLANLADIĞI ŞÜPHELİ İFADELERİNDE ORTAYA ÇIKTI

MHP’li avukat Serdar Öktem suikastını gerçekleştiren kişilerden 23 yaşındaki S.Ö., suikastı planlayan kişinin kendisini “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün başı olarak tanıtan Alican Çakır (Ali Gurmalizada) olduğunu söylemişti.

23 yaşındaki S.Ö., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, daha önce ruhsatsız silah bulundurma suçundan ceza aldığını ve bir buçuk yıl cezaevinde kaldığını söyledi. Daltonlar suç örgütünün üyesi olduğunu, Alican Çakır ile Facetime üzerinden görüştüğünü ve iki kişi aracılığıyla Çakır’ın isteği doğrultusunda İstanbul’daki hücre evlerine götürüldüğünü anlatmıştı:

“Beni ailemi öldürmekle tehdit ettiği için bu teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Bize eylem yapacağımız adamın adresini, aracının fotoğrafını Alican Çakır attı. Facetime üzerinden ‘adam otobana bağlanıyor, peşine düşün’ dedi. Cupra marka araçla yola çıktık. Alican Çakır, plan doğrultusunda silahları almamızı söyledi. Barbaros Bulvarı’nda aracı gördük, ‘inin, inin’ diye bağırdı. Araç yanına yaklaşınca ateş etmeye başladık. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum.”

“İNTİKAM ALINDI, CANER’İN İNTİKAMI ALINDI”

S.Ö., saldırı sonrası Arnavutköy’e kaçtıklarını, Alican Çakır’ın görüntülü görüşmede “İntikam alındı, Caner’in intikamı alındı” diye bağırdığını iddia etti.