Sinan Ateş cinayetinde yargılanan sanık Serdar Öktem, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Öktem’in cinayetini Daltonlar adlı suç örgütünün düzenlediği iddia edilmişti.

Cinayete dair daha satışa sunulmayan gazeteciler Sadık Güleç ve Osman Çaklı’nın ‘Yeni Nesil Çeteler’ kitabında bomba bir iddia ortaya atıldı. T24’de Candan Yıldız, Sadık Güleç ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

SERDAR ÖKTEM, SİNAN ATEŞ'İN VURULMASI İÇİN DALTONLARA TEKLİF ETTİ İDDİASI

“Yine kitapta önemli bir iddia var Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Siz anlatın…” sorusuna Güleç, “Daltonlar'a üye bir çete üyesiyle kitabı birlikte hazırladığımız gazeteci arkadaşım Osman Çaklı görüştü. Osman’a avukat Serdar Öktem vasıtasıyla Sinan Ateş'in vurulması için teklif geldiğini anlatmış. Öldürme amaçlı değil de bacaklarına sıkma şeklinde. Kabul etmemişler bu arada. Çok ayrıntıya girmek istememiş” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş cinayeti davasında sanık olarak yargılanan ve MHP ile yakın bağları olan avukat Serdar Öktem, ofisi önünde uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Doğukan Çep, Ufuk Köktürk ve Hasan Ferit Gedik, Bahadır Grammeşin davalarında önemli isimlerin avukatlığını üstlenen Öktem, Ateş davasında 21 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği öne sürülmüştü. Cinayete dair İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.