Serdar Ortaç endişelendirdi! Sahnede dondu kaldı

Kaynak: Sabah
Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde yaşadığı talihsiz anla sevenlerini hem güldürdü hem de üzdü. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı, sahne performansında şarkı sözlerini bir anda unuttu.

660x310-1753349405060.webp

Konser sırasında Ortaç, bir şarkısının sözlerini hatırlamakta zorlanınca seyircilere dönerek "Neydi sözleri?" diye sordu. Bu esprili çıkışı salondaki izleyiciler tarafından kahkahalarla karşılandı.

ENDİŞELENDİRDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bir süre sözlerini hatırlamaya çalışıp şarkıya devam etme gayreti gösteren sanatçı, daha sonra "Yok, hatırlayamayacağım" diyerek durumu espriyle geçiştirmeye çalıştı. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak sevenleri arasında hem gülümsemeye hem de endişeye neden oldu.

“10-15 YIL KALDI YA DA HİÇ”

Serdar Ortaç, son dönemde MS hastalığına bağlı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda, hastalığının seyrine dair endişelerini dile getirmişti. Ortaç, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek sağlık durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

bnifv1w8doujntaw6xz7akalidhogtlmxcifva4i-1200.webp

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKTI

Sanatçının bir diğer gündem yaratan açıklaması ise miras konusundaydı. Ortaç, maddi varlığını çocuklarına değil, uzun yıllardır yanında çalışan personeline bıraktığını duyurmuştu. "Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten” ifadelerini kullanmıştı.

