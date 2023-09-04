Serdar Ortaç eski eşinin iddialarına cevap verdi

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olmuştu. Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef almıştı.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etmişti:

"Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar."

"TAKILARIMI BOZDURUP KUMARA VERDİ"

Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan ‘Konuşa Konuşa’ programına konuk olan ünlü model şaşırtan açıklamalara imza atmıştı. Louhnan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp, kumar oynuyordu.

"UMURUMDA DEĞİL"

Ünlü popçu, Loughnan'ın "Takılarımı çaldı" iddiası ile ilgili Söylemezsem Olmaz'a konuştu. Ortaç "Hepsini duydum... Umurumda değil. Yemin ederim tek umurumda olan konser" dedi. Chloe ile yeniden görüşüp görüşmeyeceği sorulması üzerine Ortaç, "Allah korusun" yanıtını verdi.