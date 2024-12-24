Serdar Ortaç hakim karşısında! 3 yıla kadar hapsi istendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakim karşına çıkan Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mehmet Ali Erbil de duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere adliyeye geldi.

'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Serdar Ortaç, hâkim karşısına çıktı.

YÜRÜRKEN ZORLANDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

MS hastası olan Serdar Ortaç'ın adliyede yürürken zorlandığı görüldü. Serdar Ortaç; "Hâkim karşısına çıkacaksınız, bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna; "İnşallah iyi olur" yanıtını verdi.

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ERBİL TANIK OLARAK DİNLENECEK

Davada tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil duruşma salonunun önünde; "Bir ay sonra da ben hâkim karşısına çıkacağım. Serdar, daha şanslı bu konuda. Onun davası benden önce görülecek. Onun hayırlı bitmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma büyük ses getirmişti.

Bu süreçte Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonlarca takipçiye sahip birçok sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma açılmış, gözaltı kararları verilmişti. Fenomenlerin büyük bir kısmı tutuklanırken, Erbil ve Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı. Avukatlarının itirazları sonrasında Ortaç ve Erbil'in ev hapisleri kaldırılmıştı.

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