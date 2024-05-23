Serdar Ortaç Harbiye'ye sarhoş çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Serdar Ortaç Harbiye'ye sarhoş çıktı

Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ayakta zor durdu.

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın vukuatları bitmek bilmiyor. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen 54 yaşındaki Ortaç, dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Ortaç, sahneye uzun süre çıkmayınca izleyiciler boş sahnenin fotoğrafını çekip sosyal medyasına koymaya başladı.

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Şarkıcı dakikalar sonra sahneye çıktı. Dansçıları ve orkestrasıyla hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Ortaç, konuşmaya başlayınca olanlar oldu. Ayakta duramaz halde birden bire parçayı yarıda kesip konuşmaya başlayan şarkıcı en önde oturan bir kadına, “Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin. Senin yüzünden abla. Senin yüzünden” diyerek şarkısına devam etti.

Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken konsere gidenler o anları sosyal medyadan paylaşmaya başladı. İşte o yorumlar; “Bir insan kendini daha fazla nasıl bitirebilir”, “Seyirciye yapılan çok büyük saygısızlıktır”, “Yarın bir Ahmet Kaya açıklaması, oldu bitti”, “Mum bitti ipi yanıyor haberi yok”

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Daha öncede sosyal medyadaki canlı yayınlarına sarhoş çıkan Serdar Ortaç, alkolün etkisiyle küfürler yağdırmıştı.

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