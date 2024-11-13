Son dakika... Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme!

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu

NE OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKMIŞTI

Mahkeme 12 şüpheliyi tutuklarken, Erbil, Ortaç ve iki şüpheliyi adli kontrolle serbest bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı Erbil, Ortaç ve iki şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti.

Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddetti.