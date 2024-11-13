Son dakika... Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme!

Mahkeme, ‘yasadışı bahise teşvik’ soruşturmasında ‘ev hapsi’ kararıyla serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil’le Serdar Ortaç’ın tutuklanması talebini reddetti.

Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

Ev hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem olduEv hapsiyle serbest bırakılmıştı! Serdar Ortaç’ın intihar açıklaması gündem oldu

2024-11-11-serdar-ortac-mehmet-ali-erbil-aa-jpg-3.webp

NE OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenleri dahil 23 şüpheliye ‘yasadışı bahise teşvik’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

67346e140c61844665e78aae.webp

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKMIŞTI

Mahkeme 12 şüpheliyi tutuklarken, Erbil, Ortaç ve iki şüpheliyi adli kontrolle serbest bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı Erbil, Ortaç ve iki şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti.

Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddetti.

Son Haberler
Adana'da feci trafik kazası
Adana'da feci trafik kazası
İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı
İstanbul’da evlerden ziynet eşyası çalan iki kadın yakalandı
Halk yağmur duasına çıktı
Halk yağmur duasına çıktı
Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi
6 asırlık yalı camisi'nin restorasyonuna başlandı
6 asırlık yalı camisi'nin restorasyonuna başlandı