Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı
Kapadokya'da konser veren şarkıcı Serdar Ortaç, sahnede Play - back yaptı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen Ortaç’ın sarhoş olduğu iddia edildi.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen şarkıcı Serdar Ortaç, son zamanlarda sosyal medyadan açtığı yayınlarla ve sözleriyle gündemden düşmüyordu.

Bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç'ın, geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü.

Tekerlekli sandalyede oturan Ortaç'ın görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Serdar Ortaç, Kapadokya’da sevenleri ile bir araya gelerek konser verdi.

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KONSER VERİRKEN AYAKTA DURAMADI

Konser verdiği esnada Ortaç’ın sahnedeki hali, onu izlemeye gelen hayranlarını bir hayli üzdü.

İki dansçı kızın elini tutara ayakta kalmaya çalışan Ortaç, başarılı olamayınca zorla bir sandalyeye oturtuldu. Kaydedilen görüntülerde keyifsiz olduğu anlaşılan ünlü şarkıcının son hali, sosyal medyada gündem yarattı.

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"BENCE YİNE İÇMİŞ"

Ortaç'ın halini izleyen sosyal medya kullanıcıları, videonun altına yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Serdar Ortaç'ın sarhoş olduğunu iddia ederken diğer bir kesim ise Ortaç’ın MS hastalığından dolayı ayakta duramadığını söyledi.

İşte Sertaç Ortaç’ın videosunun altına gelen bazı yorumlar,

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