Serdar Ortaç'ın eski eşi açtı ağzını yumdu gözünü

Geçtiğimiz haftalarda Ortaç'ın eski eşiyle ilgili sözleri gündem olurken bu kez de eski eş konuştu. Chloe, ünlü şarkıcı için "Kumarı benden daha çok severdi. Gizli gizli takılarımı bozdurdu" dedi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi açtı ağzını yumdu gözünü

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ile Chloe Loghnan, 2019'da boşandı. Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında eski eşi için şoke eden sözler sarf eden Serdar Ortaç, sosyal medyada tepki çekmişti.

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Esin Övet ve Timuçin Esen’in Youtube’da yayınlanan 'Konuşa Konuşa' programına konuk olan Chloe Loghnan ise eski eşine cevap verdi.

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"SERDAR KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ"

Ünlü model, "Herkes 'Neden çocuk vermiyor' diyordu. Benim eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs’a kumar oynamaya gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum insanlar beni suçladı. Kimse düşünmedi, bir sebebi vardır belki demedi.

Aileme söyledim. Annem benim en yakın arkadaşım, Türkiye’ye gelince o da gördü.

Çok riskli bir hayat, eğer çocuk doğursaydım neler yaşardık bilmiyordum o yüzden çocuk yapmadım.

"TAKILARIMI BOZDURUP KUMAR OYNADI"

Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gizli gizli gidip takıları satıp, kumar oynuyordu." dedi.

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