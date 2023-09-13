Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, yeni projesini duyurdu.

Ortaç, 7 yıl aradan sonra dördüncü filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kolpaçino filminde rol alacağını duyurdu. Çekimler için Adana veya Gaziantep'e gideceğini söyleyen ünlü şarkıcı, İbrahim Tatlıses'in de kadroda olacağını belirtti.

Öte yandan senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği "Kolpaçino 4" filminin çekimleri geçtiğimiz gün başladı. Filmde Şafak Sezer'in yanı sıra Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül yer alıyor.

Kasım ayında vizyona girecek olan "Kolpaçino 4", ‘Özgür’ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor