Serdar Sertçelik davasında ara karar

Serdar Sertçelik’e rapor alan polislerin tespit edilmesine karar verildi. Sertçelik’in yurt dışına çıkması polislerin verdiği rapor sayesinde mümkün olmuştu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının hem sanığı hem de gizli tanığı olan Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6’sının emniyet mensubu olmak üzere 11 şahıs hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Ankara’da görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanıklar ABK suç örgütü üzerinden Emniyete operasyon yapıldığı iddiasında bulundular.

ARA KARAR VERİLDİ

Bugün görülen duruşmada 2 sanığın tahliyesine ve Sertçelik’e rapor aldıran polislerin tespit edilmesine karar verildi.

Ankara’da yapılan duruşmaya Ayhan Bora Kaplan’ın vekilleri ''sanığı etkileme suçu'' gerekçesiyle katılma talebinde bulundular. Duruşmaya katılımın yoğun olması nedeniyle duruşmanın büyük salona alınması istendi, ancak uygun salon bulunamadığı ifade edilerek bu talep reddedildi.

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarının ''tarafsız olmayacağı'', Kaplan’ın da ''suçtan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı'' gerekçesiyle katılma talepleri reddedildi.

Ayhan Bora Kaplan davasında yargılanan polislerin ilk duruşmasında organize şube komiserlerinden Metehan İlkyaz tahliye edildi.