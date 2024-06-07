Serdar Sertçelik'in iadesi yapılacak mı? Adalet Bakanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Sertçelik'in iadesi yapılacak mı? Adalet Bakanı açıkladı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik hakkında konuştu.

Macaristan’da yakalanan Sertçelik'in iade süreciyle ilgili Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini söyledi.

Tunç, "Belgeler Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

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Öte yandan Sertçelik'in firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı.

SINIR KAPISINDA SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Emniyet'in yaptığı açıklamada şöyle denildi:

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü kişi, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

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