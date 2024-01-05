Serdar Topraktepe: Mağlup olduk, üzgünüz

Topraktepe, basın toplantısında maçı değerlendirdi: “Önde oynamak ve kazanmak istedik. Ama rakibimiz boş alanlarda etkili oldu. Takımımız kopuk oynadı. Arka ve ön taraf birbirine destek veremedi. İkinci topları alamadık. İkinci yarıda daha iyi olmak istedik ama başaramadık. Mağlup olduk, üzgünüz.”

Topraktepe, genç oyuncular hakkında da konuştu: “Ghezzal son 1 haftada formda. Onu tecrübesi için oynattık. Gençlerimize güveniyoruz. Zamanla gelişecekler. Gençleri oynatırken onları korumak lazım. Onların oynamasını çok isterim. Zaman içinde oynayacaklar. Beşiktaş’ın iskeletini oluşturacaklar. Ama zaman gerekiyor.”