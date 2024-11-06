Serdivan'da dilenci operasyonu

Kaynak: İHA
Serdivan'da dilenci operasyonu

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dilencilik yapan kişileri belirleyerek idari yaptırım uyguladı.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokaklarda ve caddelerde dilencilik yapan kişileri tespit ederek idari yaptırım uyguladı.

Serdivan Belediyesi, çevre illerden araçlarla Serdivan'a bırakılan ve Bağlar Caddesi üzerinde dilencilik yaparak vatandaşlar ile iş yerlerine rahatsızlık veren şahıslara Serdivan Belediyesi'ne bağlı sivil zabıta ekipleri tarafından müdahale edilerek 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulandı. Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşlarımızdan dilencilere para verilmemesi ve söz konusu dilenciler hakkında ihbarda bulunmaları yönünde bilgilendirme yapıldı.

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