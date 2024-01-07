Serebral palsi hastası kadın burnuyla kitap yazdı

İzmir Balçova’da serebral palsi hastası olan 52 yaşındaki Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletinin ekranına dokunarak, “Sevginin Gücü” isimli bir kitap yazdı. Kitabın basımını Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya üstlendi ve Yılmazgil ile gurur duyduklarını ifade etti.

Doğum esnasında oksijensiz kalan ve bu yüzden kendisinde serebral palsi hastalığı gelişen Sema Yılmazgil, ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla tabletine dokunarak kitabını bitirmeyi başardı. Kitabı henüz yazım aşamasındayken annesini kaybeden ve bakımını komşuları tarafından sağlanan Yılmazgil, pes etmedi ve kitabını basıma hazırladı.

İMZA GÜNÜ DÜZENLENDİ

Sema Yılmazgil, kitabını tamamladığında, basılması için Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile görüştü. Basımı yapılan kitap için, Balçova Engelsiz Kafe’de imza günü düzenlendi. Yılmazgil’i akrabaları, komşuları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Fatma Çalkaya, Sema ile gurur duyduklarını ifade etti ve "Biz engelli bireylerimizi sosyal hayatın içine çekmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama Sema’nın gösterdiği başarı ve azim hepimize bir hayat dersi niteliğindedir. Kendisine ve onu bu yaşam mücadelesinde yalnız bırakmayan Balçovalı komşularına bize 'Sevginin Gücü'nü anlattıkları için teşekkür ediyoruz” yorumunda bulundu.