Serebral palsi hastası kadın burnuyla kitap yazdı

Kaynak: İHA
Serebral palsi hastası kadın burnuyla kitap yazdı
İzmir’de doğuştan serebral palsi hastası kadın, burnunun ucuyla tablet ekranına dokunarak kitap yazdı.

İzmir Balçova’da serebral palsi hastası olan 52 yaşındaki Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletinin ekranına dokunarak, “Sevginin Gücü” isimli bir kitap yazdı. Kitabın basımını Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya üstlendi ve Yılmazgil ile gurur duyduklarını ifade etti.

Doğum esnasında oksijensiz kalan ve bu yüzden kendisinde serebral palsi hastalığı gelişen Sema Yılmazgil, ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için burnuyla tabletine dokunarak kitabını bitirmeyi başardı. Kitabı henüz yazım aşamasındayken annesini kaybeden ve bakımını komşuları tarafından sağlanan Yılmazgil, pes etmedi ve kitabını basıma hazırladı.

aw114708-01.jpg

İMZA GÜNÜ DÜZENLENDİ

Sema Yılmazgil, kitabını tamamladığında, basılması için Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile görüştü. Basımı yapılan kitap için, Balçova Engelsiz Kafe’de imza günü düzenlendi. Yılmazgil’i akrabaları, komşuları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Fatma Çalkaya, Sema ile gurur duyduklarını ifade etti ve "Biz engelli bireylerimizi sosyal hayatın içine çekmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama Sema’nın gösterdiği başarı ve azim hepimize bir hayat dersi niteliğindedir. Kendisine ve onu bu yaşam mücadelesinde yalnız bırakmayan Balçovalı komşularına bize 'Sevginin Gücü'nü anlattıkları için teşekkür ediyoruz” yorumunda bulundu.

aw114708-03.jpg

Son Haberler
Cengiz Ünder'in liderliği nasıl aldığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı Spor
Cengiz Ünder'in liderliği nasıl aldığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi Magazin
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı Gündem
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı Gündem
Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark Spor
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark
Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama Spor
Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama