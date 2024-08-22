Şeref Eroğlu Yeniçağ’a konuştu: Türk sporunun yüz karası değil yüz akı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yeniçağ’a yaptığı özel açıklamada, “Paris Olimpiyatları’nda beklentilerimizin altında kaldık” dedi.

Şeref Eroğlu, Paris Olimpiyatları’na en az 4 madalya hedefiyle gittiklerini, ancak düşündükleri ile minderdeki performansın aynı paralelde gitmediğini, daha doğrusu gerçek güçlerini mindere yansıtamadıklarını söyledi.

Geride bıraktıkları 4 yıl içerisinde önemli başarılara imza attıklarını, aynı başarıyı Paris’te de tekrarlamak için inanılmaz bir emek sarf ettiklerini söyleyen Güreş Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, “açık ve net bir şekilde konuşmak gerekirse Paris Olimpiyatları sadece güreş adına değil, Türk sporu adına da iyi geçmedi. Size söylediklerimi Çarşamba günü bir araya geldiğimiz medya mensuplarına da ifade ettim. Sadece güreş değil, bütün federasyonlar nerede hata yaptıklarını masaya yatırmalılar, varsa hataları bunu gidermenin ya da tekrarlamamanın arayışına girmeliler. Ben büyük fotoğrafa bakıyor ve şunu ifade etmek istiyorum; sorumluluk herkesin, Bakanlık, Genel Müdürlük, Federasyonlar, İllerdeki yetkililer, kulüpler, daha doğrusu Türk spor gemisinin içerisinde kimler varsa, ki varlar herkes nasibine düşenden ders çıkarmalıdır. Şunun da altını çizmek istiyorum; Paris Olimpiyatları’nda sadece güreşe “evin cümle kapısı” muamelesi yapılıyor. Yani gelen vuruyor, giden vuruyor. Ve bu son derece yanlış. Özeleştiri yapıyorum, Olimpiyatlarda beklentilerimizin altında kaldığımızın altını çiziyorum, ama buna rağmen kazanılan 8 madalyanın 2’si güreşe ait. Kaldı ki, güreş Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’nda bugüne kadar kazandığı 111 madalyanın 66’sına sahip. Keşke Paris’ten 1 veya 2 altın çıkarabilseydik. Ki, hedefimizin içerisinde altın da vardı, gümüş de vardı. Dolayısıyla güreşe biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum” diyerek, kendilerine biraz haksızlık yapıldığını söyledi.

“Omuzlarda taşınan güreşimizin ve güreşçilerimizin “tukaka” edilmesinden son derece rahatsızım” diyen Şeref Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kim ne derse desin, güreşimiz, ata sporumuz Türk sporunun yüz karası değil, yüz akıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Herkes bunu böyle bilsin. Ben ve arkadaşlarım görevi geldiğimiz günden itibaren, başarılmayanları başardık, ‘olmaz’ denilenlere ‘oluyormuş’ dedirttik. Bütün bu güzel işlere rağmen eksiklerimizin olduğunu da açık yüreklilikle vurguluyoruz. Biz sadece sporcu yetiştirmeye yönlendiriliyoruz. Tabii ki yetiştireceğiz, ama sporcuları yetiştirecek antrenörlerin de yetişmesi lazım ve bu anlamda da kararlılıkla bu işin üstüne gideceğiz. Ben ve arkadaşlarımın doğru yolda yürüdüğüne inanan yol arkadaşlarımızla, yolumuza devam edeceğiz. Yolumuz her ne kadar engebeli olsa da hedefimize ulaşacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

*Recep ÇINAR