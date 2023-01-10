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Seren Serengil Beyaz TV’deki programdan kovuldu. Hedefi deşifre oldu

Seren Serengil, Beyaz TV’deki 'Söylemezsem Olmaz' adlı programdan kovuldu. Bircan Bali ve Arto programda iki kişi kalırken arka planda yaşananlar duyanları şok etti.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 16:17
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Seren Serengil Beyaz TV’deki Söylemezsem Olmaz programından kovuldu

Seren Serengil Beyaz TV’deki programdan kovuldu. Hedefi deşifre oldu
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz’da başroldeki Seren Serengil programdan kovuldu.

Takıntılı olduğu, ünlü ve başarılı isimlere Beyaz TV yayınlarında demediğini bırakmayan, hakaret ve iftiralar yüzünden hem kendisinin, hem de kanalın sürekli mahkemelik olmasına sebep olan Seren Serengil programdan kovuldu. Öncesinde de Serengil’in, Star TV ve tv100’deki programına son verilmişti.

EKİPLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI

Son aylarda Söylemezsem Olmaz sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil kendi aralarında ayrışmalar yaşadı. Ekipte yer alan Arto'nun Seren Serengil'in küs olduğu Gülben Ergen'den özür dilemesi işleri kızıştırmıştı.

Ekip, canlı yayında yüzleşerek Serengil’in kendisine yapıldığını ileri sürdüğü ‘mobbing’ iddialarını masaya yatırdı ancak üç isim aralarında uzlaşma sağlayamadı.

Seren Serengil’in yayına çıkmaya devam etmesine rağmen gerginlik devam etti.

PROGRAMDA SİNİRLER GERİLDİ

Birkaç yıl önce Söylemezsem Olmaz'ın kadrosuna katılan Seren Serengil, 9 Ocak Pazartesi günü programda gerildi. Diğer sunucularla arasında sorun çıktı.

YAPIMCI SERENGİL’İ KOVDU

Ayrıldığı eşi Yaşar İpek'i de gizlice kameraya alan Seren Serengil, Avukat Feyza Altun’a da aynısını yapıp aldığı ses kaydında yapımcısı Bilal Özbilge’yi ‘yasaklı madde kullanan’ kişi durumuna düşürünce işler çirkinleşti. Ancak söz konusu hamlelerin ardında yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre Seren Serengil, yapımcı Bilal Özbilge’yi kovdurup yerine kendi yapımcısını getirmek istedi. Planları tutmayan Seren Serengil’in son programındaki tartışma hamlesi bugüne dek hep arkasında duran yapımcı Bilal Özbilge’nin de sabrını taşırdı ve Serengil kanaldan kovuldu.

YAPIMCI SERENGİL’E ‘ÇIK, GİT GELME’ DEDİ

Yaşanan tartışmayı Beyaz TV’nin sahibi Osman Gökçek’e ileten yapımcı Bilal Özbilge ardından Seren Serengil’e “Çık, git gelme” dedi. Bunun üzerine Seren Serengil de programa çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

HASTANELİK OLDU

Yaşananlar nedeniyle hastanelik olan Seren Serengil’in Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyleyerek "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

YERİNE BU İKİ İSİM GELEBİLİR

Seren Serengil’in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe’nin geleceği söyleniyor.

SERENGİL ANNESİYLE DE DAVALIK OLDU

Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda annesiyle de davalık oldu. Nevin Teoman, noterden imzasını alıp evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı ve şunları söyledi:

Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi, ne de faturalarımı. Aylarca doğal gazsız oturdum. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi, kendisine dava açtım.

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