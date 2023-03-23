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Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu. Seren Serengil ve Arto ayrılmıştı

Ekranların fenomen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu. Seren Serengil ve Arto'nun ayrılmasından sonra programı yeni üçlüsü ilk kez ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:39
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Seren Serengil ve Arto ayrılmıştı. Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu

Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu. Seren Serengil ve Arto ayrılmıştı
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Seren Serengil'in olaylı ayrıldığı Söylemezsem Olmaz programın kadrosu şekillendi. Programın fenomen isimlerinden Arto'nun da ayrıldığı öğrenilen projenin yeni kadrosu da ortaya çıktı. Bircan Bali'nin devam ettiği kadronun iki ismi de ortaya çıktı. 

Bir süredir Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Ebru Şancı Öztürk'ün programa tamamen dahil olduğu öğrenildi. 

Bircan Bali ve Ebru Şancı Öztürk'e Pınar Eliçe de eklendi.

Hafta içi her gün ekrana gelecek fenomen program Söylemezsem Olmaz'da pazartesinden itibaren Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk ve Pınar Eliçe, izleyiciyle buluşacak. 

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