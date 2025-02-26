Seren Serengil’den toplu intihar iddiası: 'Bu bir ihbardır' diyerek duyurdu

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Serengil, sosyal medya hesabından bu bir ihbardır diyerek hayvanseverin toplu halde intihar edeceğinin haberini aldığını ileri sürdü.

Seren Serengil 'Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur hayvanlara yapılan bu katliamlar bu işkenceler insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar gelmiştir" dedi.

Serengil sözlerinin devamında ise,

"Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvan severlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler.

Belediyeye uyarım bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunların sakın sebebi olmayın o canları sakın kılına bir zarar vermeyin.”

Seren Serengil’in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.