9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Seren Serengil hastanelik oldu. "Şuuru bulanık"

'Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Seren Serengil hastanelik oldu. Serengil'in sevgilisi hastaneden paylaşım yaparak "Şuuru bulanık" dedi. Program sırasında Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:56
Takip Et

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma hastaneden paylaştı! "Şuuru bulanık"

Seren Serengil hastanelik oldu. ''Şuuru bulanık''
+
Aa
-

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in yorumculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programı zaman zaman yorumcuların birbirleriyle atışmasına da sahne oluyor. 

Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündeme geldi. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Peki ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

"BİR AYDA 3. KEZ OLDU"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.