Seren Serengil hastanelik oldu. ''Şuuru bulanık''

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in yorumculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programı zaman zaman yorumcuların birbirleriyle atışmasına da sahne oluyor.

Programın açılışı sırasında üçlünün arasındaki soğuk rüzgarlar ekrana yansımıştı. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlenmiş ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrılıp hastaneye gitmişti.

Seren Serengil bugün de yine canlı yayını bırakıp gitmesiyle gündeme geldi. Bir anda gözyaşlarına boğulan Seren Serengil yine hastanelik oldu. Peki ekibiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

"BİR AYDA 3. KEZ OLDU"

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim" dedi.