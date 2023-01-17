17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto ile her sabah ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programından mobbinge uğradığını söyleyerek ayrıldığını açıklamıştı. Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu. İşte o isim…

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:54
Takip Et

Seren Serengil'in yerine gelecek isim açıklandı! 

Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu
+
Aa
-

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ayrılan Seren Serengil'in yerine gelecek isim açıklandı. 

"PSİKOLOJİK ŞİDDET VE MOBBİNGE MARUZ KALDIM"

Geçtiğimiz hafta Instagram'dan açıklama yapan Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

 Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" 

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK YARIN BAŞLIYOR

Programa yarından itibaren Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek. 

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN EŞİ 

Futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan üç çocuğu bulunan Öztürk'ün 803 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar da ilgi görüyor. 


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.