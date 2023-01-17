Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ayrılan Seren Serengil'in yerine gelecek isim açıklandı.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET VE MOBBİNGE MARUZ KALDIM"

Geçtiğimiz hafta Instagram'dan açıklama yapan Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun zamandır süregelen bir takım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım"

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK YARIN BAŞLIYOR

Programa yarından itibaren Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri değerlendirecek.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN EŞİ

Futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan üç çocuğu bulunan Öztürk'ün 803 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar da ilgi görüyor.



