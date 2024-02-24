Serenay Sarıkaya ayrıldı haberi nöbetçi çapkın Cem Yılmaz'ı harekete geçirdi

Kaynak: Patronlar Dünyası
Serenay Sarıkaya ayrıldı haberi nöbetçi çapkın Cem Yılmaz'ı harekete geçirdi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in ayrıldığı yönündeki haberlerin ardından nöbetçi çapkın Cem Yılmaz’ın harekete geçtiği ve Sarıkaya’nın evine gittiği öğrenildi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın vokal yaptığı "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendiren Mert Demir ile aşk yaşadığı magazin dünyasında iddiası uzunca bir süre konuşulmuştu.

Aşk haberlerinin yayılmasından sonra sessiz kalan Sarıkaya ve Demir hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

"Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiası göre; "Mert Demir bir konserinde, 'Bugün ayrılık şarkıları söyleyeceğim, çünkü ben ayrıldım' demiş" ifadelerini kullandı. İddialarına devam eden Çevik; "Sonrasında üç gün gibi kısa bir sürenin ardından Cem Yılmaz'dan bir story geldi ve 'Ümit verir ama terk eder' gibi bir paylaşım yapıldı.

"BEKLEYİN ÇİÇEKLER DE GELİYOR"

Yağmur Çevik, Cem Yılmaz’ın bu göndermesini Serenay Sarıkaya'ya olarak yorumladığı ifade edildi. Çevik şu ifadeleri kullandı: "Dün bana bir telefon geldi. Serenay'ın şu an oturduğu yeni sitesine Cem Yılmaz'ın geldiği söylendi. Hatta Cem Yılmaz güvenlikten geçtiği esnada 'Bekleyin çiçekler de geliyor' demiş"

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