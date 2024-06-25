Serenay Sarıkaya dudak dudağa öpüşürken yakalandı

Oyunculuğu kadar özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya ile sanatçı Mert Demir bir süre önce aşk yaşamaya başladı. Ünlü ikili Üsküdar Kandilli Sokakları'nda sarmaş dolaş yürürlerken görüntülendi.

Genç çift, Kandilli'de bulunan bir balık restorana girmek üzereyken Serenay Sarıkaya sevgilisini yanağından öptü. Bu öpücüğe Mert Demir de Sarıkaya'ya kendisine doğru çekerek dudaklarından öperek karşılık verdi ve ikili duraksamadan balıkçıdan içeriye girdi. Görüntüleri 'Aramızda Kalmasın' muhabiri Tolga Bozduman çekti.

Serenay Sarıkaya ile sanatçı Mert Demir'in bir süre önce habersiz fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız duyduklarını ifade etmişlerdi. İkili bunun önüne geçmek için 'bilinen yerlere gitmeme' kararı aldıkları medyada haber konusu olmuştu.