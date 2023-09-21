Serenay Sarıkaya galadaki haliyle dile düştü

Yüzü olduğu markanın 75. yıl galasına katılan Serenay Sarıkaya hem kombini hem de bronz teni ile sosyal medyanın diline düştü.

Serenay Sarıkaya galadaki haliyle dile düştü

Editör: Özlem KIRAL

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı sevilen dizisi Aile'nin ikinci sezonuna hazırlanan Serenay Sarıkaya yüzü olduğu markanın galasında boy gösterdi. Yaz boyunca yoğun tempoda çalışan güzel oyuncunun zayıflamış olduğu gözlerden kaçmadı.

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Yalnızca uyumaya fırsat bulduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya'nın bronz teni ve makyajı sosyal medyanın diline düştü.

Siyahlar içinde geceye katılan güzel oyuncunun sade şıklığını yüzünün rengi gölgeledi.

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Sarıkaya'nın bronzluğunu görenler "Bu nasıl yanmaktır", "İyi ki tatil yapmamış he", "Sarışın hatuna ne yapmışlar", "Kız bu ne hal" yorumlarında bulundu.

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