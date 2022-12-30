Serenay Sarıkaya'dan Burak Deniz açıklaması. Sessizliğini bozdu

Manken Didem Soydan ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde noktalayan oyuncu Burak Deniz ile aynı projede rol alan Serenay Sarıkaya’nın aşk yaşadığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in şimdilerde gizli gizli görüştükleri ve aşklarından emin olduktan sonra basının karşısına çıkacakları öne sürüldü.

Çıkan bu aşk iddialarının ardından Serenay Sarıkaya cephesinden jet hızıyla bir açıklama geldi.

Sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşan Serenay Sarıkaya şu ifadelere yer verdi, “Yılın son yanlış haberi… Sakinnn”

