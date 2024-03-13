Serenay Sarıkaya’nın annesi ve Cansu Tosun’un babası ilk kez el ele yakalandı

Son olarak Aile dizisinde karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya'nın, annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken kameralara yakalanmıştı. Yanındaki kişinin Serpil Tosun'la evli olan, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenilmişti.

Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailecek görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun'un arkadaşlık ilişkisinin bir süre sonra aşka dönüştüğü iddialarına cevap veren Serpil Tosun, "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları" ifadesini kullanmıştı.

​​​​​​​

"Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programında iddialarla ilgili konuşan Kenan Tosun evliliğinin sona erdiğini şöyle açıklamıştı:​​​​​​​

"1 ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?"

Aradan aylar geçtikten sonra Cansu Tosun'un babası ile aralarındaki küslüğü bitirdiği ortaya çıkmıştı. Cansu Tosun, aralarındaki küslüğün sona ermesinden sonra babası ve oğlu Marsel ile gezintiye çıkıp Nişantaşı'nda objektiflere yakalanmıştı.

Kenan Tosun, uğruna 35 senelik evliliğini sona erdirdiği Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile geçtiğimiz gün Nişantaşı Citys alışveriş merkezinin çıkışında el ele objektiflere takıldı. Muhabirleri fark edince el ele tutuşarak adeta poz veren çift, soruları yanıtsız bırakarak alışveriş turuna çıktı.