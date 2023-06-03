Serenay Sarıkaya'nın elbisesi ve saçları olay oldu

Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncunun katıldığı davetteki tarzı hiç beğenilmedi. Elbisesi ve saçlarıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya'ya yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın elbisesi ve saçları olay oldu

Aile dizisindeki Devin karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya her yaptığıyla gündem oluyor. Serenay Sarıkaya önceki akşam katıldığı davetteki tarzıyla sınıfta kaldı. Ünlü oyuncunun saçı, makyajı ve elbisesi hiç beğenilmedi.

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Genelde saçlarını düz ve doğal haliyle görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu bu defa saçlarını maşa yaptırdı. Ancak Sarıkaya'nın saçı sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyada ünlü oyuncunun bu haline; ''Görümce maşası bu'', ''Bu Serenay olamaz'', ''Damadın kız kardeşi sanırım'', ''Adanalı zamanlarına dönmüş'' gibi yorumlar yapıldı.

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