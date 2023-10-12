Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedeli ortaya çıktı

Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın daveti üzerine Milano'ya gitmişti. Sarıkaya’nın buradaki şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedeli ortaya çıktı

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya marka elçisi olduğu İtalyan mücevher markası için geçen günlerde Milano'ya gitti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisiyle beğeni toplayan oyuncu Milano'daki paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Sarıkaya’nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Sportmax imzalı pembe bir elbise giyen oyuncu, çeşitli mücevherlerle kombinini tamamladı.

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Oyuncunun tercih ettiği elbisenin fiyatının 1300 euro (38 bin 400 TL) olduğu ortaya çıktı.

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