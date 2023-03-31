Sergen Deveci feci kazadan 141 gün sonra sahneye çıktı. ''İmparator yaptı ben de yaparım''

Geçtiğimiz kasım ayında Baş Belası tiyatro oyununa giderken yolda geçirdikleri trafik kazası sonucunda boynu kırılan ve felç riski olan Sergen Deveci, Beşiktaş'ta beş ay aradan sonra ilk kez gösteri düzenledi.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt veren Deveci, yaşadığı tedavi süreci hakkında, "Daha önce bunu sevgili İmparator İbrahim Tatlıses yaptı. Sahnelere çıktı ve keyif aldığı işi yaparak iyileşti. Ben neden yapamayayım diye düşündüm. Çok heyecanlıyım ama deneyeceğim şansımı. Daha uzun bir süreç olacak diye düşünüyordum ama olmadı iyi ki de olmadı. Bir şeylerin hızlı olması tetikliyor heyecanımı. Zor kısmı geçti ancak çok zordu. Ne olacağını bilmediğim bir süreçti. İnternetten açıp böyle olabilir gibi kendimi hazırlıyordum bu durumlara ama her şey olumlu gitti. İyi düşünmek cidden iyi etkiliyor. Umarım bu hastalıkla savaşan herkes için de iyi olur her şey. Hep beraber bir süreç geçirdik, çok da konuştuk bu süreçte kaza geçirdiğim arkadaşlarım ile. Çok da destekleri oldu bana" diye konuştu.

"OLAYLA İLGİLİ ŞAKA YAPMAK İSTERİM"

Sahne ile ilgili de soruları yanıtlayan Deveci, "Açık konuşmak gerekirse, bir şey geldi başıma. Bir süreçten geçtim ve tabii ki bununla ilgili söyleyecek birkaç bir şeyim olmalı bence. Başıma bir şey geldi ve bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim yani. Amacım kimseyi kırmak, kimseyi rezil etmek veya yaşanılan bu süreci tiye almak değil. Bu da benim bir organım gibi. İyi şakalarım var" diyerek güldü.

Sergen Deveci'nin keyfi yerinde ve heyecanlı oluşu kendisini izlemeye gelenlere de mutluluk verdi. Oyuncuyu izlemeye yakın arkadaşı Atakan Çelik de geldi.

