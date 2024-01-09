Sergen Yalçın Antalyaspor ile ilk galibiyetini aldı. Pendikspor'u tek golle geçti

Pendikspor ve Antalyaspor, Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında karşılaştı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Antalyaspor, 3 puanın sahibi oldu.
Antalya'ya galibiyeti getiren tek gol, 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.
Böylece Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
İlk maçında Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, puanını 28 yaptı ve 8. sırada yer aldı.
Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada kaldı.
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