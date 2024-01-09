Sergen Yalçın Antalyaspor ile ilk galibiyetini aldı. Pendikspor'u tek golle geçti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Sergen Yalçın Antalyaspor ile ilk galibiyetini aldı. Pendikspor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Antalyaspor, Pendik deplasmanına çıktı.

Pendikspor ve Antalyaspor, Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında karşılaştı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Antalyaspor, 3 puanın sahibi oldu.

Antalya'ya galibiyeti getiren tek gol, 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.

Böylece Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

İlk maçında Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, puanını 28 yaptı ve 8. sırada yer aldı.

Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada kaldı.

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