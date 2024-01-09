Sergen Yalçın Antalyaspor ile ilk galibiyetini aldı. Pendikspor'u tek golle geçti

Pendikspor ve Antalyaspor, Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında karşılaştı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Antalyaspor, 3 puanın sahibi oldu.

Antalya'ya galibiyeti getiren tek gol, 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.

Böylece Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

İlk maçında Alanyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, puanını 28 yaptı ve 8. sırada yer aldı.

Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada kaldı.