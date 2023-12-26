'Sergen Yalçın aynı fikirde değil' Tümer Metin 'Kendisiyle görüştüm' diyerek açıkladı

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'Sergen Yalçın aynı fikirde değil' Tümer Metin 'Kendisiyle görüştüm' diyerek açıkladı
Tümer Metin, Beşiktaş'ın adayları arasında olduğu belirtilen Sergen Yalçın için çarpıcı bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar adaylar arasında Sergen Yalçın'ın da olduğunu söylemişti.

Tivibu Spor'da programa çıkan Tümer Metin, "Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Metin, şunları söyledi:

"Feyyaz Uçar adaylar arasında olduğunu söyledi ama Sergen Yalçın'a bu anlamda gelen bir şey yok. Ben Sergen Yalçın'la görüştüm. Bence geçiştirdi Feyyaz abi. Adaylar arasında Sergen Yalçın olduğunu düşünmüyorum.

Şenol Güneş'in ayrılığından sonra direkt gelmesi gerekiyordu, gelmek de istiyordu Sergen Yalçın. O dönemki sohbetimizde 'Hocam bu takım değil, sana zarar verebilir' demiştim. O da 'ben oynatırım bu takımı' demişti. Şimdi aynı fikirde değil."

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