Sergen Yalçın Beşiktaş için hazır. Göreve ne zaman başlayacak?

Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın seçilmesi sonrası bir numaralı konu teknik direktör oldu. Serdar Topraktepe’nin çalıştırdığı siyah beyazlılar için bir numaralı aday olarak Sergen Yalçın görülüyor. Eski Başkan Hüseyin Yücel’in teklifini reddeden Yalçın, seçim sürecinin sona ermesi ile birlikte kararını değiştirdi.

Önce Serdar Topraktepe ile görüşen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha sonra ile Sergen Yalçın ile ilk teması kurdu. Yalçın, verdiği yanıtta Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığını ifade etti. Öte yandan Yalçın’ın göreve Mayıs ayında gelmek istediği yönünde yapılan yorumların aksine Ocak’ta başlamaya hazır olduğu öğrenildi.

EN AZ 3 TRANSFER YAPILACAK

Başkan Adalı’nın Sergen Yalçın ile yapacağı bir sonraki görüşmede 2.5 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında yer alıyor. Prensip olarak çalıştığı takımlardan 1 yıllık sözleşme isteyen Sergen Yalçın’ın uzun süreli bir sözleşmeye vereceği yanıt merakla bekleniyor. Beşiktaş’ın teknik direktör konusunu bitirdikten sonra ara transfer döneminde en az 3 transfer yapması bekleniyor. Transferlerin savunma, kanat ve forvete yapılacağı öğrenildi.