Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelen bir soru üzerine kulüpte Futbol Direktörü olarak görev yapan Alman isim Eduard Graf'ı eleştirdi.

"BUGÜNÜN SORUNU DEĞİL, SON 5 SENENİN SORUNU"

Basın toplantısında bir gazeteci tarafından yöneltilen, "3 transfer dönemine ihtiyacım var dediniz. Bu transfer döneminde yetkiler kimde olacak? Yeni bir ekip kuruyoruz demiştiniz geçen hafta. Yetki bu ekipte mi olacak? Bir de Eduard Graf ve ekibi var. Nasıl bir süreç gelişecek?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Arkadaşlar onların yaptığı işleri görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek var mı? Üstü kapalı bir şekilde anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Çok da ayrıntıya girmek istemiyorum, bu futbol zor bir oyun. Ben bunu çözerim ama bize zaman lazım. Bu bugünün sorunu değil. Son 5 senenin sorunu. Yarın da çözemem bunu. Aslolan Beşiktaş. Aynı şeyleri yapıp da farklı sonuçları beklemek deliliktir."