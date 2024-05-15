Sergen Yalçın en dipte

Nuri Şahin’in sezon ortasında Borussia Dortmund’un başına yardımcı antrenör olarak gitmesi üzerine Antalyaspor’un başına geçen Sergen Yalçın dibi gördü.

EN KÖTÜ PUAN ORTALAMASI

Akdeniz ekibinin başında 19 maça çıkan Sergen Yalçın bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti.

Bu sonuçlarla 1.11’lik puan ortalaması tutturan deneyimli teknik adam 2013 yılında adım attığı hocalık kariyerindeki en kötü puan ortalamasını yaşadı.

Kariyerinde sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor tekrar Gaziantepspor Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı çalıştıran Sergen Yalçın en başarılı dönemini ise şampiyon olduğu siyah-beyazlılarda 1,97’lik ortalama ile yakaladı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Bu sezon transfer yasağı da alan Antalyaspor’u ligde tutmayı başaran Sergen Yalçın geçtğimiz günlerde Antalyaspor’dan ayrılacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık. Antalyaspor'da son üç maçımız. Antalyaspor yönetimine, taraftarına teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir 5 ay geçirdik, takımı da iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum"

BEİKTAŞ'A GİDEBİLİR

Beşiktaş’ın Fernando Santos ile yollarını ayırması sonrası gelen bu kararla deneyimli teknik adam siya-beyazlıların Beşiktaş iddiaları da çoğaldı.