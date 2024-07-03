Sergen Yalçın ilk kez başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın ilk kez başardı

Tahminlerinin yanlış çıkmasıyla gündem olan Sergen Yalçın ilk kez tutturdu.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu sona erdi.

Millilerimizin Avusturya karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet bütün ülküde büyük bir sevinç yaratırken teknik direktör Sergen Yalçın’ı ayrı bir keyiflendirdi.

Ay-yıldızlıların kazanması ile birlikte grup aşamasında bütün tahminleri yanlış çıkan Sergen Yalçın son 16 turunda bir ilke imza atmayı başardı.

Deneyimli teknik adamın son 16 turu öncesinde yaptığı bütün tahminler gerçekleşti.

Sergen Yalçın’ın çeyrek final hakkında tahminleri şu şekildeydi.

Almanya – İspanya

Portekiz – Fransa

Hollanda – Türkiye

İsviçre - İngiltere

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