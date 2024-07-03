Sergen Yalçın ilk kez başardı

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu sona erdi.
Millilerimizin Avusturya karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet bütün ülküde büyük bir sevinç yaratırken teknik direktör Sergen Yalçın’ı ayrı bir keyiflendirdi.
Ay-yıldızlıların kazanması ile birlikte grup aşamasında bütün tahminleri yanlış çıkan Sergen Yalçın son 16 turunda bir ilke imza atmayı başardı.
Deneyimli teknik adamın son 16 turu öncesinde yaptığı bütün tahminler gerçekleşti.
Sergen Yalçın’ın çeyrek final hakkında tahminleri şu şekildeydi.
Almanya – İspanya
Portekiz – Fransa
Hollanda – Türkiye
İsviçre - İngiltere
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