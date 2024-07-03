Trabzonspor'da 6 bilet kesildi

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Trabzonspor'da 6 bilet kesildi

Yeni sezona Macaristan'da hazırlanan Trabzonspor kampa götürmediği 6 futbolcusuna 'Kendinize kulüp bulun' dedi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Macaristan kampına altı yabancı futbolcusunu götürmedi.

Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic gibi isimler, bordo-mavili ekibin kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüp, bu oyuncular için yeni takımlar ararken, geçtiğimiz sezon İspanya’nın Cadiz takımında kiralık olarak top koşturan Maxi Gomez’in Trabzon’a dönüş yapacağı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, milli maçlar için izinli olan oyuncular dışında 31 kişilik bir kadro ile çalışmalarına devam ediyor.

Ancak, Paul Onuachu’nun ayrılması ve Gomez’in yeni sezonda kadroda düşünülmemesi, ayrıca Denis Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım’ın milli takım kamplarında bulunması nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Şu anda kampta forvet olarak yalnızca Enis Destan ve Umut Bozok yer alıyor.

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