Sergen Yalçın isyan etti

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Sergen Yalçın isyan etti
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçtan sonra konuştu.

Sergen Yalçın, hava şartları nedeniyle iki tarafında iyi oynayamadığını belirtirken, "Bizim için sevindirici olan taraf galip gelmemiz. Üç puanın mutluluğu var" dedi.

Savunma anlamında sorunlarının olmadığını vurgulayan Yalçın, hakemlerden de yakındı.

Yalçın şunları söyledi:

"Alanyaspor'la oynadığımız maçta bir golümüz VAR'dan döndü. Buz gibi goldü. Eleştirmek istemiyorum ama iki maçta aleyhimize olmadık fauller çalınıyor. Daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."

Transferle ilgili de konuşan Yalçın, takıma 2-3 takviye yapmak istedikleri belirtti.

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