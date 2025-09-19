Sergen Yalçın Necip Uysal tercihini böyle açıkladı! 'Bir tek o vardı'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın Göztepe maçı ve kadro tercihleri hakkında şunları söyledi:

"Göztepe iyi bir takım, güçlü bir takım. İç sahada seyirci baskısıyla iyi mücadele ediyorlar. İyi hazırlandık. Yeni kadro kurulumu içerisindeyiz. Bu periyot biraz sıkıntılı bizim için. Çünkü birlikte kalamıyoruz. Rakibe göre bir oyun planı belirledik. Temaslı oynamayı ve topun bizde kalmasını hedefliyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her maçta kazanmaktır. Başka bir şey düşünmüyoruz.

Paulista iyileşti bugün onu kullanmak istedik. Savunmacı orta sahamız kalmadı. Bir tek Necip vardı elimde. Kartal da var orada bir seçenek olarak. Bugün için böyle bir tercih kullandık. Umarım hayırlısı olur. Bugün için onu kullandık. Umarım hayırlı olur."