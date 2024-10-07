Sergen Yalçın önce defansa çekildi sonra atağa kalktı

Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile bir eğlence mekânından ayrı ayrı çıkarken görüntülendi.

Magazin Burada’nın haberine göre Çakır’ın ısrarlarına rağmen birlikte gözükmek istemeyen Yalçın, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıp başka bir araca binerek mekândan ayrılmıştı.

Yalçın ile Çakır hakkında yine sevgili iddiaları çıktı. Katıldığı son programda Sergen Yalçın bu iddialara sinirlenerek tepki gösterdi.

“SANKİ ESKİ TAKIM ARKADAŞIMIN EŞİYLE İLİŞKİ YAŞIYORUM”

Sezer Çakır ile arkadaş olduklarını ve bunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Yalçın, "Sanki ben eski takım arkadaşımın eşiyle ilişki yaşıyormuşum gibi bir haber yapılmış.

Biliyorlar arkadaşım olduğunu. Beraber geziyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Bilip de bir de çirkinleştirmişler ne kaçacağım lan! Bekar adamım ben kimden kaçacağım. Bir de arkadaşımın eski eşi örf ve adetlerimize çok ters haberler. Haber kötü bir haber" dedi.