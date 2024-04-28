Sergen Yalçın patladı

Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kriz giderek büyüyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan Yalçın, Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilen son iki antrenmana katılmama kararı aldı.

Kulüp içinde yaşanan bu gelişme, tecrübeli teknik adamın ayrılığının an meselesi olduğu yönünde yorumlara sebep oldu.

Sergen Yalçın’ın adının Beşiktaş ile anılması ve Antalyaspor’un son iki antrenmanına katılmaması, transfer dedikodularını alevlendirdi.

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve FIFA’nın transfer yasağı cezasını henüz kaldıramayan Antalyaspor’da, Yalçın’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Beşiktaş’ın Yalçın’a olan ilgisinin arttığı ve siyah-beyazlı kulüpten gelebilecek herhangi bir teklifin direkt kabul edileceği konuşuluyor.