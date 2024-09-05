Sergen Yalçın takım arkadaşının eşiyle görüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın takım arkadaşının eşiyle görüldü

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile katıldı. Yalçın ve Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Uzun süredir birliktelikleri bulunan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çifti dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu.

Ünlü isimleri akın ettiği gecede Sergen Yalçın da yerini aldı. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Sergen Yalçın'ın tavırları da dikkat çekti.

"GEREK YOK"

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır sessizce poz verirken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti. Yalçın muhabirlerin "Birkaç kelime etsek" demesi karşısında "Gerek yok" diyerek oradan hemen uzaklaştı.

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