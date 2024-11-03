Sergen Yalçın, Van Bronckhorst'a seslendi: Böyle oynayamazsın, kaldırmaz!

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Sergen Yalçın, Van Bronckhorst'a seslendi: Böyle oynayamazsın, kaldırmaz!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla yenildiği maçın ardından Sergen Yalçın değerlendirmesinde Van Bronckhorst'a seslenerek tavsiyede bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı Ekol TV ekranlarında değerlendiren Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a tavsiyede bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Çok genç oyuncular var. Ndour, Mustafa, Semih, Emirhan...

Bunlar genç oyuncular aslında bunları bireysel performanslara girip çok eleştirmek istemiyorum. Doğru olmaz.

Benim buradan Giovanni van Bronckhorst'a bir tavsiyem var.

Hocam bu kadar genç oyuncuyla oynayamazsın. Kaldırmaz.

Hiçbir şekilde kaldırmaz. Maçı seyrederken Beşiktaş 2-1 mağlup, mesela şunu düşünüyoruz, 'Kim girsin oyuna?'

'Beşiktaş maçı nasıl çevirecek', 'Hoca nasıl bir hamle yapacak' diye düşünüyorsun değil mi?

Ben düşünmüyorum mesela çünkü bir hamle yok. Beşiktaş'ın kulübesinde hamle yok."

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