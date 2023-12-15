Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması. İddialara yanıt verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması. İddialara yanıt verdi
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Sergen Yalçın, flaş bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, adının siyah beyazlı takımla anılması sonrası hakkında çıkan iddiaları yanıtladı.

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde;

"Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor"

"Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır"

Ayrıca Sarıdağ, Sergen Yalçın'ın "Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım. Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur" dediğini ifade etti.

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