Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk tüyosu: Maximin yanlış oynatılıyor

Fenerbahçe'nin rakibi Bodrum FK'nin Süper Lig'in en mütevazı takımlarından biri olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, karşılaşmanın sarı lacivertliler için bir antrenman maçı niteliğinde olduğunu belirtti ve "Bodrum takımı çok mütevazı, çok zayıf bir kadrosu var. Bıraksan karşı kaleye gidemeyecek görüntüsü var. Bugünkü maçı tam bir hafta için yapılan taktik antrenmanı maçıydı. Rakibi yarı sahaya hapsedeceksin, orada set oyunu oynayacaksın." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'de üretkenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Fenerbahçe'nin üretkenliğinden de çok sorun çıktığını düşünüyorum. Üretemiyor Fenerbahçe. Bu kadar zayıf takıma karşı hücum yaparken bu kadar basit pas hataları yapmak... İki golde de kalecinin yüzde yüz hatası var. İlk gol tam komedi zaten." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Saint-Maximin'in performansını da değerlendiren tecrübeli futbol adamı, Fransız futbolcunun yeteneklerini ceza sahasına yakın bölgelerde sergilemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Saint-Maximin çabuk oyuncu, hızlı oyuncu, yetenekli. Ama kardeşim bunları orta sahada yapıyorsun sürekli. Geliyorsun Amrabat'tan topu alıyorsun, sahayı enlemesine çalım atıyorsun, boşu boşuna kendini yoruyorsun. Kaleye uzak yerlerde top alıp da topu kimseye vermeyen, sürekli topla oynayan oyuncuları ben hiç sevmem, benim hiç sevmediğim oyuncu tipidir. İyi oyuncuysan bana göster. Bana rakip ceza alanına yakın yerde yap o hareketleri. Dar alanda beceri bizim görmek istediğimiz. Hangi maçta? Haftaya Trabzon'da. Hangi maçta? Manchester United maçında. Hangi maçta? Galatasaray maçında. Orada bana beceri lazım. Ben Bodrum FK'yı yenerim zaten, sana ihtiyacım yok. Sadece ondan bahsetmiyorum, oynayan 8 tanesine daha söylüyorum. Hiç ihtiyaç yok, kulübeye oturt yine yenersin." diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu da eleştiren Sergen Yalçın, Saint-Maximin'in yanlış şekilde oynatıldığını savundu. Şampiyonluk için Maximin gibi kanat oyuncularının mutlaka skora katkıda bulunması gerektiğini belirten Yalçın, Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun kritik oyuncularından Cyle Larin'i örnek göstererek şunları söyledi:

"Saint-Maximin de iyi oyuncu ama oynatılış şekli yanlış. Daha skora etki edecek şekilde oynatılmalı. O oyuncu mutlaka ceza alanı içinde Larin gibi oynamalı. Kenar oyuncuların skor yapmadı mı şampiyon olamazsın."

Fenerbahçe orta sahasına yazılacak ilk ismin İsmail Yüksek olması gerektiğini dile getiren Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'nin en elle tutulur oyuncusu İsmail Yüksek. Orta sahada ilk yazacağın adam İsmail. İsmail tarzı bir oyuncunun bu maçta 1-2 gol atması lazım, 8 numara oynuyosun çünkü. Amrabat var arkanda. Git ceza alanına gir, yaparsın onları sen. Böyle maçlarda yapman gerekiyor." ifadelerini kullandı.