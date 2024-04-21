Sergen Yalçın'dan siyah beyaz mesaj

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 yendi.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıdaki oyunla, ikinci yarıdaki oyunun tamamen siyahla beyaz, birbirinden çok farklı olduğu bir gece olduğunu söyledi.

İlk devre kötü bir oyun oynadıklarını dile getiren Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını ifade etti. Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü çok farklı iki devre oynadık bugün ilk yarıdaki oyunla, ikinci yarıdaki oyunu tamamen siyahla beyaz birbirinden çok farklı olduğu bir gece oldu bizim için. Son dakikada gelen gol bizi çok mutlu etti" dedi.

Maçın zor geçeceğini önceden bildiklerini belirten Yalçın, "Her maç çok zor. Hatay da sıkıntılı bölge içerisindeydi. Herkes çok mücadele ediyor, savaşıyor. Antalyaspor olarak aşağı bölgeyle tamamen alakamızı kestik. Kalan 5 haftada sıralama için oynayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda ligi ilk 10 içerisinde bitirmek Antalyaspor camiası için başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.