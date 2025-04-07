Sergen Yalçın'dan Solskjaer sözleri

Trendyol Süper Lig'de 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa 1-1 berabere kalırken maçın ardından yorumcu Sergen Yalçın açıklamalar yaptı

Yalçın "Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Bu sezon ile yargılamak doğru değil zaten.

"SOLSKJAER'DE ÖYLE BİR ŞEY GÖRMÜYORUM"

Görüyorum ki, hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları oynatma. O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum." ifadelerini kullandı.