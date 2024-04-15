Sergen Yalçın'ı tuzağa düşürdüler

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Sergen Yalçın'ı tuzağa düşürdüler
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonunda ilginç ir ititrafta bulundu.

Sergen Yalçın, oyuna iyi başladıklarını ancak devamını getiremediğine dikkat çekerken "Rizespor kendi sahasında kalmayı tercih etti. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi ama bunu yaparken kaptırdığımız basit topların maalesef sonuçları bizim için ağır oldu. Rakibe çok fazla sayıda pozisyon verdik. Çok kontratak imkanı verdik, çok fazla sayıda top kaybettik. Özellikle merkezde rakibi açmakta çok zorlandık. İyi kapattılar. İç saha performansı iyi olan bir takımla oynadık." dedi.

Kötü bir günü geride bıraktıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Kötü bir oyun oynadık onu söyleyebilirim ama uzun maratonda bu tür sonuçlar olabiliyor. Deplasmanda bu tür maçlarda kaybedebiliyorsunuz. Bundan gerekli dersleri çıkartıp kalan haftalarda yapacaklarımıza odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"TUZAĞA DÜŞTÜK"

Rakip topu bize bıraktı biz oynadık ama hep birinci ve ikinci bölgede topa hakim olduk. Üçüncü bölgede rakibe sorun çıkaramadık. Üçüncü bölgede üretemiyorsan çok önemli değil. Rakip hızlı oyuncuları var. hızlı ve akıllı çıkarak bizi zor durumda bıraktı. Bunun sıkıntısını yaşadık. Rakibimiz dersini iyi çalışmış. İyi hücum ve kontralar yaptı. Yetenekli oyuncuları var. Biz tuzağa düştük gibi görünüyor.

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