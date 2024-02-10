Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı

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Sergen Yalçın'ın hayalleri yıkıldı
Ara transfer dönemi sona ererken transfer yapmayan tek ekip Antalyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün itibariyle son buldu.

Süper Lig ekipleri bu dönemde toplam 87 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Kadrosuna takviye yapmayan tek takım ise Antalyaspor oldu.

Mali sıkıntılarla boğuşan ve FIFA tarafından transfer tahtası kapatılan Akdeniz kulübü bu dönemi boş geçti.

Antalyaspor yönetiminin borçlar nedeniyle transfer tahtasını açmamayı tercih ettiği düşünülürken takıma mutlaka transfer yapılması gerektiğini söyleyen Sergen Yalçın'ın işi daha da zorlaştı.

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