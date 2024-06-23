Sergen Yalçın'ın Montella yorumu olay oldu

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Gruptaki ikinci maçını kaybeden Milli Takım'ın bir üst tura yükselip yükselmeyeceği, son oynanacak Çekya maçı sonrası belli olacak.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçındaki tercihleri çok eleştirildi.

Gürcistan maçında harika bir gol atan Arda Güler için 'yorgun' ifadelerini kullanan ve ilk 11'de şans vermeyen Montella, genç futbolcuyu 70. dakikada oyuna aldı.

Aynı şekilde Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım gibi genç yıldızların yedek kalması eleştiri yağmuruna tutuldu.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ OLAY OLDU

Sergen Yalçın, TFF'nin Montella'yı açıkladığı zamanki yaptığı yorumla yeniden gündeme geldi.

Yalçın, Türkiye'nin başına geçen Montella için, ''İtalya Federasyonunun veya İtalya takımlarının göremediği geleceği parlağı biz nasıl gördük? Kim gördü, nerede gördü mesela? Ben bunun sebeplerini çok merak ediyorum. Montella'nın Adana Demirspor'da dördüncü olması, burası için yeterli görülüp, başarı diye adlandırılıyorsa, herhalde bizim bu kadar başarımız daha da adlandırılabilir diye düşünüyorum.

''Geleceği parlak bir hoca aldık, Adana Demirspor'da çok başarılı oldu'' falan çok manyıklı değil bunlar. Adana Demirspor bu sene kaçıncı olur. O zaman diğer dönemde de Kluivert'ı alsınlar. Onun da geleceği parlak.'' ifadelerini kullanmıştı.