Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş 5’inci dakikada Cengiz Ünder’in attığı golle maçta gol perdesini erken açtı.

Konyaspor ile hafta içi oynanan erteleme maçında da sahaya ilk 11’de çıkan Cengiz Ünder attığı golle takımın galibiyetinde önemli rol oynamıştı. Beşiktaş formasıyla üst üste ilk 11’de çıktığı iki maçta da fileleri havalandıran milli oyuncu gol sayısını 3’e çıkardı.

Sezon başında Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder’in bu formu, Sergen Yalçın’ın yıldız oyuncu hakkında söylediği sözleri yeniden akıllara getirdi.

Yalçın Cengiz Ünder ile ilgili “Cengiz Ünder gibi bir oyuncu kayboldu. Verin bana 1 ayda yıldız yapayım.” yorumunda bulunmuştu.